Attenzione: cuffie JBL Wireless a soli 24,99 euro!

Ripeto: cuffie JBL Wireless a soli 24,99 euro! Ebbene sì, le JBL Tune 510BT sono in offerta al – 48%. Un prezzo piccolo e davvero assurdo vista la qualità del prodotto. Si tratta di cuffie on-ear wireless che offrono un’esperienza d’ascolto unica grazie al suono JBL Pure Bass. Sono progettate per essere leggere e pieghevoli, rendendole ideali per ogni tipo di attività, sia in viaggio che durante l’esercizio fisico. Queste cuffie supportano la connessione Bluetooth 5.0 e includono la funzione Multipoint, che consente di passare facilmente da un dispositivo a un altro, gestendo musica e chiamate con facilità. A questo prezzo: da avere subito.

Le caratteristiche delle cuffie JBL Wireless

La batteria delle JBL Tune 510BT garantisce fino a 40 ore di riproduzione musicale e può essere ricaricata completamente in sole due ore. Inoltre, una rapida ricarica di cinque minuti offre due ore di ascolto aggiuntivo, rendendole perfette per chi ha bisogno di una soluzione pratica e veloce.

Le cuffie JBL Wireless sono dotate di un microfono integrato e supportano la connessione con assistenti vocali come Siri e Google Assistant, permettendo di gestire le chiamate e la musica senza dover utilizzare il telefono.

Il design compatto e poco ingombrante delle JBL Tune 510BT le rende facili da trasportare e utilizzare in ogni situazione, sia in palestra che durante il tragitto casa-lavoro. Leggere, con cuscinetti mordibi e comfortevoli, sono pensate per essere indossate anche per ore e ore, senza dar fastidio.

Sono disponibili in diversi colori, tra cui nero, blu e bianco, e includono un cavo USB-C rimovibile per la ricarica. In sconto a 24,99 euro, sono un affare, perciò attenzione. Queste offerte tendono ad andare sold out, meglio non pensarci su troppo.