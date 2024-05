Cuffie JBL a 14,99 euro: OFFERTA PAZZESCA su Amazon

Le JBL Tune 500 sono delle cuffie sovraurali pensate per chi non vuole rinunciare ad un sonoro di alta qualità, ma al contempo non è interessato alla connettività bluetooth. Dotate dunque di classico cavo con jack oggi possono essere tue a soli 14,99 euro grazie al 50% di sconto attivo sul prezzo consigliato.

Cuffie JBL Tune 500: le caratteristiche

Le JBL Tune 500 sono dotate di un cavo piatto antigroviglio che ti permette di gestire facilmente la musica, le chiamate e l’accesso agli assistenti vocali come Siri o Google tramite il pulsante integrato. Pratiche e funzionali, non deludono dal punto di vista del sonoro grazie alla tecnologia JBL Pure Bass possono garantirti lo stesso suono eccezionale che si può ascoltare nelle sale da concerto, negli stadi e negli studi di registrazione.

Le cuffie sono leggere e confortevoli grazie ai morbidi cuscinetti auricolari e all’archetto imbottito che le rendono ideali per un uso prolungato senza causare fastidi. Il design richiudibile è un ulteriore valore aggiunto perché consente di ripiegarle e riporle comodamente in borsa o nello zaino.

Grazie alla presenza del cavo sono compatibili con praticamente qualsiasi dispositivo dotato di uscita jack per una flessibilità di utilizzo spaventoso. Cuffie che combinano quindi eccellente qualità audio, comfort e praticità: il prezzo, con lo sconto Amazon, è davvero ridicolo. Falle tue a 14,99 euro.