Le cuffie In Ear di Philips sono in offerta su Amazon a soli 27,90€. Il ribasso del 33% rende l'acquisto un vero affare grazie allo sconto effettivo di 13,39€. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Philips: le sue cuffie In Ear sono strepitose

Semplici ed eleganti, le cuffie In Ear di Philips si presentano come auricolari diversi dal solito grazie alle loro dimensioni estremamente compatte. La colorazione nera le rende ulteriormente indiscrete e una volta indossate sembrano scomparire alla vista.

Dotate di comode e morbide punte in silicone, le wearable sono confortevoli e ovviamente stabili quando indossate. Grazie a questa tecnologia riescono ad isolare già buona parte del rumore esterno rendendo l'ascolto più puro.

Gli altoparlanti integranti garantiscono una riproduzione dei contenuti di ottima qualità. Il suono è equilibrato nonostante non manchi di bassi corposi, toni alti chiari e medi setosi. Gli auricolari sono adatti altresì di microfoni integrati. Per tale motivo possono essere utilizzate anche in fase di telefonata senza grossi problemi.

Degna di nota è poi la batteria. Le sole cuffie vantano un'autonomia di 4 ore, con la custodia, invece, la stessa acquista 8 ore aggiuntive. La loro resistenza agli schizzi e all'acqua IPX4 permette di utilizzarle anche in allenamento, ad esempio.

Non è da sottovalutare, infine, il Bluetooth 5.1 che assicura delle connessioni stabili, prive di latenza e compatibili sia con dispositivi Android che iOS.

In confezione sono presenti ulteriori punte di silicone per adattare le wearable al padiglione auricolare.

Le Cuffie In ear di Philips sono acquistabili su Amazon a soli 27,60€ nella colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile entro 48 ore a casa qualora tu sia cliente Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite ma effettuate in tempi standard ossia circa una settimana.

