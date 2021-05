Le cuffie In Ear prodotte da HolyHigh sono in promozione su Amazon a soli 25,49€. Il prezzo di listino viene ribassato prima con uno sconto del 12% e poi con un esclusivo coupon del 15% che rende l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Ricorda di attivare il coupon per ottenere l'extra sconto.

HolyHigh: cosa sapere sulle sue cuffie In Ear

Semplici e complete, le cuffie In Ear di HolyHigh sono un prodottino da non sottovalutare. In questa loro colorazione bianca acquistano un tocco di eleganza in più.

Appartenenti alla tipologia in ear ovviamente, queste sono dotate di punte in silicone morbido. Grazie a questa caratteristica sono stabili quando indossate e regalano un comfort elevato.

Degni di nota sono gli altoparlanti che erogano un suono di ottima qualità. La riproduzione musicale non manca di bassi profondi e toni alti chiari per un risultato finale sia soddisfacente che equilibrato.

Le wearable sono altresì dotate di cancellazione del rumore e di quattro microfoni integrati per consentire il loro utilizzo anche in fase di chiamata. Attraverso queste caratteristiche la voce viene catturata in modo cristallino.

La batteria è un'altra features che fa da padrona visto che vanta un'autonomia complessiva di 30 ore. Le sole cuffie vantano un tempo di riproduzione di 6.5 ore.

In conclusione possono essere utilizzate sia in mono che in stereo e sono waterproof certificate IPX5.

Le cuffie In Ear Bluetooth di HolyHigh sono acquistabili su Amazon a soli 25,49€ nella colorazione bianca. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se possiedi un abbonamento attivo Prime. In alterativa le consegne sono gratuite sebbene operate in tempi standard.

Attiva il coupon per ottenere l'extra sconto del 15%. La promozione ha validità fino al 27 maggio 2021 salvo esaurimento scorte.

