Cuffie Gaming Logitech G332 PREMIUM a prezzo da OUTLET

Acquista le Cuffie Gaming Logitech G332 a soli 39 euro, invece di 64,99 euro. Grazie a questa promozione MediaWorld legata al volantino Back To School ottieni un audio spaziale durante il tuo gameplay spendendo pochissimo. Con Microfono Flip-To-Mute, disattivi l’audio in un attimo quando non vuoi essere ascoltato. Questa cuffia con microfono è super vantaggiosa non solo nel prezzo.

Infatti, essendo multidispositivo, la puoi utilizzare con tutte le tue piattaforme. Funziona con computer o Mac, console di gioco come PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e altri dispositivi mobili. Dotate di cavo 3,5 mm non devi nemmeno preoccuparti di ricaricarle perché sono sempre pronte all’uso. Realizzate con materiali premium, sono state progettate e costruite per assicurare massimo comfort e resistenza.

Cuffie Gaming Logitech G332: una scelta vincente

Le Cuffie Gaming Logitech G332 a 39 euro sono un affare. Studiate in ogni minimo particolare, le copriorecchie e la fascia per la testa in leggera similpelle deluxe riducono la pressione sulle orecchie. Inoltre, i copriorecchie possono ruotare fino a 90 gradi garantendo così la massima comodità anche durante molte ore di utilizzo. Regola il volume su qualsiasi piattaforma tramite la rotella montata sul copriorecchie.

Identifica la posizione dei tuoi avversari con la modalità Immerse. Sentili prima che loro sentano te e stanali immediatamente. Entra nel vivo dell’azione grazie alla funzione di combattimento ravvicinato. Tutta la potenza di gioco è racchiusa in queste cuffie spettacolari. Acquistale subito a soli 39 euro, invece di 64,99 euro. Questa offerta la trovi solo su MediaWorld Back To School.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.