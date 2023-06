Cuffie gaming Astro A10 in offerta: approfitta dello sconto del 46%, le paghi 34,99€

Le cuffie Astro A10 offrono un’esperienza di gioco di alta qualità a un prezzo accessibile. Attualmente disponibili su Amazon con uno sconto del 46%, al prezzo di 34,99€ invece dei 64,99€ consigliati, queste cuffie rappresentano una scelta conveniente per i giocatori. La qualità del suono delle Astro A10 è stata migliorata grazie ai driver dinamici da 32 mm, ottimizzati per offrire un’esperienza di gioco chiara e precisa.

Puoi sentire tutti i dettagli del gioco e comunicare con i tuoi compagni di squadra senza problemi. Il microfono ad asta delle cuffie è dotato di funzionalità flip-to-mute, che consente di sollevarlo per disattivare l’audio per la privacy o abbassarlo per comunicazioni nitide. Il microfono unidirezionale da 6,0 mm garantisce una chiara trasmissione del suono. Un’altra caratteristica utile delle Astro A10 è il controllo del volume in linea. Le cuffie sono dotate di un cavo rimovibile con controllo del volume integrato, che ti permette di regolare l’audio senza dover mettere in pausa il gioco. La robusta struttura e l’archetto ultra resistente delle cuffie sono progettati per durare nel tempo, offrendo prestazioni affidabili che superano le cuffie da gioco standard. Insomma, puoi contare su queste cuffie per resistere anche alle sessioni di gioco più intense.

Le cuffie Astro A10 offrono anche un comfort ottimale. Grazie alla struttura ergonomica e robusta con design posteriore chiuso, puoi goderti lunghe sessioni di gioco senza affaticare le orecchie. Inoltre, sia i cuscinetti auricolari che l’archetto sono sostituibili, quindi puoi semplicemente sostituire i cuscinetti usurati quando necessario senza dover acquistare un nuovo paio di cuffie. In sintesi, le cuffie Astro A10 Gen 2 offrono una qualità del suono migliorata, un microfono flip-to-mute, controllo del volume in linea, robustezza, comfort e la possibilità di sostituire i cuscinetti auricolari e l’archetto. Sono un’opzione affidabile e conveniente per i giocatori che cercano un’esperienza audio di alta qualità. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.