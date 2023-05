Cuffie da gaming Trust per PS4 e PS5: su Amazon a prezzo bassissimo

Se sei un appassionato di gaming e vuoi vivere al meglio le tue sessioni di gioco su PS4 e PS5, non perdere questa offerta su Amazon: le cuffie da gaming Trust Gaming GXT 488 sono disponibili a solo 21,49 euro invece di 49,99, con uno sconto del 57%.

Un’occasione imperdibile per acquistare delle cuffie da gaming di qualità a un prezzo stracciato: e dato che hanno il filo le paghi poco e soprattutto non devi preoccuparti della batteria.

Trust Gaming GXT 488 in offerta su Amazon: comode e potenti

Le Trust Gaming GXT 488 sono delle cuffie over-ear con microfono integrato, ideali per comunicare con i tuoi compagni di squadra o con i tuoi avversari. Le cuffie sono dotate di altoparlanti da 50 mm che offrono un suono potente e chiaro, con bassi profondi e alti nitidi. Il microfono è flessibile e regolabile, e ha una funzione di cancellazione del rumore che elimina i suoni di fondo indesiderati.

Comode e pratiche da usare, le cuffie hanno un design ergonomico e leggero, con padiglioni imbottiti e rivestiti in tessuto traspirante che garantiscono il massimo comfort anche dopo ore di gioco. Fondamentale il cavo intrecciato da 1,2 metri con connettore jack da 3,5 mm, compatibile con PS4 e PS5 che include anche un telecomando integrato che ti permette di regolare il volume e di attivare o disattivare il microfono.

Le cuffie da gaming Trust Gaming GXT 488 sono delle cuffie perfette per i gamer che vogliono immergersi nel mondo dei videogiochi con un suono di qualità e una comunicazione cristallina. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista le tue cuffie Trust Gaming GXT 488 a solo 21,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.