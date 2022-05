Cuffie da gaming Razer Kraken X a un prezzo folle: scontate del 33% su Amazon

Trovare delle cuffie da gaming di ottima qualità, a un prezzo contenuto e versatili si PC e più console non è facile, ma Razer è indubbiamente una delle soluzioni migliori che tu possa trovare sul mercato. Il logo con il serpente a tre teste Razer è una delle icone più riconosciute nella comunità gaming, non solo a livello nazionale ma anche a livello globale. Il brand ha progettato e costruito il più grande ecosistema di hardware, software e servizi per giocatori indipendenti, con oltre 35 milioni di utenti, per questo ti stiamo proponendo di acquistare cuffie da gaming Razer Kraken X a soli 39,99€ invece di 59,99€ su Amazon.

Solo per un brevissimo periodo di tempo, potrai acquistare questo prodotto dal design moderno e accattivante in sconto del 33%. Data la forte validità del prodotto, ti consigliamo di completare l’acquisto finché sei ancora in tempo, prima che le scorte su Amazon terminino.

Per un’esperienza di gioco eccezionale

Le Razer Kraken X ti assicurano un’esperienza di gioco senza precedenti grazie all’audio Surround 7.1, al peso di soli 250g che ti eviterà di stancarti dopo averle indossate per ore e all’ottimo microfono cardiode pieghevole. Sono dotate di un software che ti consente di usufruire di un audio posizionale ultra preciso mentre giochi, aiutandoti a cogliere la direzione da cui proviene ogni singola azione sullo schermo, per essere pronto e non perdere nemmeno un dettaglio. Ma non è finita qui!

Il microfono cardioide che ti abbiamo già accennato è flessibile e pieghevole, registra il suono proveniente dalla zona attorno alla tua bocca in modo tale da catturare la tua voce con chiarezza eliminando fastidiosi rumori di fondo che potrebbero essere presenti intorno a te. Inoltre, controllare l’audio non è mai stato così semplice e comodo: il pulsante di disattivazione del microfono e il cursore del volume sono facilmente accessibili direttamente sotto l’auricolare sinistro, per poterli usare in un battito di ciglia. Ovviamente le cuffie Razer Kraken X sono compatibili con PC, Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili con un jack audio da 3,5 mm, quindi potrete sfruttarle comodamente per qualsiasi occasione. Al momento ti ricordiamo che il tuo acquisto è agevolato da uno ribasso pari al 33%, quindi non lasciartelo scappare finché la promozione è ancora disponibile.