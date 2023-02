Cuffie da gaming per PS5, PS4, PC e Xbox One a quasi METÀ PREZZO (21€)

Le cuffie da gaming del marchio specializzato Ozeino ricreano una fantastica atmosfera di gioco grazie all’ottima cancellazione del rumore e al sistema audio surround. Altra caratterista speciale di queste cuffie è il microfono, capace di ricevere e allo stesso tempo inviare messaggi chiari e senza ritardi durante una sessione di gioco online.

Te ne parliamo oggi perché in questi minuti sono in offerta al prezzo di 21 euro, grazie allo sconto di quasi metà prezzo (-44%) rispetto al prezzo di listino pari a 38,99 euro. La spedizione è offerta gratuitamente da Amazon a tutti gli abbonati Prime, con la possibilità di ricevere le cuffie già domani ordinandole entro questa giornata.

44% di sconto sulle cuffie da gaming universali di Ozeino

Il modello in offerta è quello in colorazione Blu. Aggiungendo appena 4 euro puoi acquistare invece il modello in colorazione Bianco, scontato del 33%.

Oltre alla cancellazione del rumore e alla straordinaria sensazione sonora durante il gioco, un ulteriore punto di forza delle cuffie da gaming Ozeino sta nella compatibilità multipiattaforma. Grazie alla loro presa audio da 3,5mm le puoi usare indipendentemente tu abbia una PS5, PS4, Xbox, un PC e un Mac. Anzi, funzionano pure con tablet e smartphone dotati di jack audio per le cuffie.

Anche la loro configurazione è semplicissima, puoi ti basta infatti collegarle alla PS4 o alla PS5, o a qualsiasi altro dispositivo da te in uso e puoi iniziare a giocare da subito.

Metti in carrello ora le cuffie da gaming universali di Ozeino e risparmia subito oltre 17 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Affrettati, l’offerta sta per terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.