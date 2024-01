Cuffie da gaming Logitech G435 in offerta: il prezzo crolla del 47%

Le cuffie Logitech G435 sono un’aggiunta rivoluzionaria all’arsenale di qualsiasi gamer, offrendo una versatilità senza precedenti e un comfort eccezionale senza sacrificare le prestazioni. Con un prezzo scontato del 47% su Amazon, queste cuffie sono un affare da non perdere per coloro che cercano un’esperienza di gioco senza compromessi.

Le Logitech G435 offrono un’avanzata soluzione di connettività ibrida, che combina la tecnologia wireless Lightspeed con il Bluetooth a bassa latenza. Questo consente ai giocatori di passare senza sforzo tra diverse piattaforme, inclusi PC, smartphone, Nintendo Switch e dispositivi di gioco PlayStation, garantendo una totale libertà di movimento senza sacrificare la qualità dell’audio.

Il design leggero delle cuffie, con un peso di soli 165 g, le rende estremamente comode da indossare per lunghe sessioni di gioco. I cuscinetti auricolari in memory foam assicurano un comfort ottimale, mentre le dimensioni adatte alle teste più piccole le rendono ideali anche per i giocatori più giovani.

Le Logitech G435 sono dotate di doppi microfoni beamforming integrati che garantiscono una qualità vocale cristallina, eliminando il rumore di fondo indesiderato senza la necessità di un braccio microfonico aggiuntivo. Questo assicura una comunicazione chiara e precisa durante le sessioni di gioco online con gli amici.

Dal punto di vista dell’audio, le cuffie offrono un suono ad alta fedeltà impeccabile grazie ai driver da 40 mm e alla compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic, che offrono un’esperienza surround autentica per un coinvolgimento totale nel gioco.

Le cuffie Logitech G435 rappresentano un investimento eccezionale per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco senza limiti, offrendo versatilità, comfort e prestazioni audio di alta qualità ad un prezzo accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.