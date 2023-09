Cuffie Creative Wireless in DOPPIO SCONTO su Amazon (-77€)

La settimana inizia con un fantastico doppio sconto su Amazon per queste cuffie Creative Zen Hybrid che puoi acquistare ad un prezzo di 42,99 euro invece del costo di listino di 119,99. Merito dello sconto già disponibile in pagina a cui devi aggiungere il coupon da 31 euro da spuntare prima del pagamento.

Cuffie Creative Zen Hybrid in offerta: le caratteristiche

Queste cuffie non si accontentano di offrirti un audio di alta qualità, ma vanno oltre. Grazie alla cancellazione ibrida del rumore, fino al 95% dei suoni esterni sgradevoli verranno eliminati dalla tua esperienza di ascolto.

Questa tecnologia combina tecniche Feedforward e Feedback ANC, con ben 4 microfoni che lavorano all’unisono per garantire che il rumore esterno non disturbi il tuo ascolto. Inoltre, puoi facilmente passare alla modalità ambiente quando desideri rimanere consapevole del tuo ambiente circostante.

Le cuffie Creative Zen Hybrid offrono fino a 27 ore di autonomia con la cancellazione del rumore attivata (37 ore senza ANC). Inoltre, una ricarica rapida di soli 5 minuti ti garantisce ben 5 ore di ascolto ininterrotto. Puoi scegliere tra la connettività wireless Bluetooth 5.0 per un’esperienza senza fili o utilizzare il cavo analogico da 3,5 mm quando preferisci una connessione cablata.

Con driver al neodimio da 40 mm, calibrati dai tecnici acustici di Creative, queste cuffie offrono un suono eccezionale. Dai bassi potenti e precisi agli alti cristallini, sentirai ogni nota con una chiarezza straordinaria. Inoltre, il microfono integrato assorbe la tua voce in modo chiaro anche in ambienti rumorosi, rendendo le chiamate vocali un’esperienza senza paragoni.

Le Creative Zen Hybrid sono infine progettate per il massimo comfort e la massima portabilità. Puoi piegarle in tre modi diversi per adattarle alle tue esigenze di conservazione, rendendole perfette per i viaggi. Inoltre, grazie al nucleo interno rinforzato in acciaio e all’ecopelle morbida, potrai goderti lunghe sessioni di ascolto senza problemi.

