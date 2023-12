Cuffie Creative Outlier Pro, l'offerta di Amazon manda in frantumi il prezzo

Le Creative Outlier Pro True Wireless offrono un’esperienza audio wireless avanzata. Attualmente in offerta su Amazon a soli 50,99€ grazie a un coupon sconto di 25%, queste cuffie in-ear sono progettate per soddisfare le esigenze degli appassionati di musica e degli utenti in movimento.

Dotate di un sistema di Cancellazione Attiva del Rumore Ibrida di ultima generazione, le Outlier Pro consentono di eliminare efficacemente il rumore circostante, offrendo un’esperienza di ascolto nitida e immersiva. Grazie ai driver rivestiti in grafene, la qualità dell’audio è eccezionale, garantendo suoni precisi e incontaminati.

La durata della batteria è notevolmente migliorata, raggiungendo un totale di 60 ore. Ogni singola carica offre fino a 15 ore di riproduzione, e anche con la modalità ANC attiva, è possibile ottenere fino a 40 ore di ascolto. Questa autonomia estesa rende le Outlier Pro ideali per lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni.

La presenza di sei microfoni su entrambi gli auricolari garantisce una chiara qualità delle chiamate, riducendo i rumori di fondo per una comunicazione nitida. Inoltre, le cuffie supportano i comandi vocali tramite Siri o Google Assistant.

Un aspetto interessante di queste cuffie è la compatibilità con la tecnologia Super X-Fi di Creative, che ricrea un’esperienza di sistema multi-altoparlante professionale in cuffia. Questa tecnologia può essere sperimentata attraverso l’app SXFI sul tuo smartphone.

Le Creative Outlier Pro supportano la ricarica wireless, offrendo maggiore comodità e praticità. Con la loro resistenza ai liquidi IPX5, sono anche adatte per essere utilizzate durante l’attività fisica o in ambienti umidi.

Se stai cercando cuffie True Wireless affidabili, con una lunga durata della batteria, cancellazione attiva del rumore, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa strepitosa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.