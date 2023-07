Cuffie con Bluetooth 5.0 e IPX5 quasi REGALATE a 7,99€ (-84%)

Se sei alla ricerca di nuove cuffie wireless, su Amazon c’è un’offerta che sicuramente ti lascerà a bocca aperta. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa queste ottime cuffie con Bluetooth 5.0 e IPX5 al prezzo a dir poco pazzesco di soli 7,99 euro invece di 49,95 euro.

Tuttavia, potrai portarti acquistare questo magnifico dispositivo audio praticamente quasi regalato, ma solo se ti affretterai e non ti lascerai scappare lo sconto folle dell’84%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai anche usufruire di spedizioni e resi gratuiti in tutta Italia, senza osti aggiuntivi e potrai attivare una prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Caratterizzato dalla presenza dell’avanzato chipset Bluetooth 5.0, queste magnifiche cuffie wireless potranno connettersi senza alcun tipo di problema con gli altri dispositivo con una distanza di connessione massima di 10 metri. Complete di un altoparlante dinamico da 14 mm, potrai godere di straordinari effetti stereo.

Non manca la riduzione del rumore CVC che sarà in grado di filtrare quei fastidiosi rumori provenienti dall’ambiente circostante e potrai totalmente immergerti nella tua musica preferita. Ogni auricolare avrà un’autonomia di 4 ore, utilizzando la custodia di ricarica, potrai avere altre 20 ore di riproduzione.

Con supporto per la ricarica rapida, queste cuffie – se ricaricate per 30 minuti – potrai utilizzarle per ben 2 ore. Il microfono integrato di alta qualità e ad alta risoluzione, ti permetterà di utilizzare una o entrambe le cuffie per effettuare le tue chiamate in maniera chiara e in vivavoce.

Insomma, un prodotto unico e imperdibile soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo rodine che ti permetterà di acquistare subito queste imperdibili cuffie con Bluetooth 5.0 e IPX5 al prezzo TOP di soli 7,99 euro invece di 49,95 euro. Affrettati, lo sconto dell’84% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un peccato perdere questa occasione.

