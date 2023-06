Cuffie Bose QuietComfort 45 Bluetooth: IMPERDIBILI scontate del 27%

La qualità audio delle tue cuffie non ti soddisfano per niente e sei alla ricerca di qualcosa di migliore? Bene, in tal caso, non potrai lasciarti scappare questa offerta da non perdere che ti propone oggi Amazon. Infatti, per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa queste eccezionali cuffie Bose QuietComfort 45 Bluetooth, dalla qualità praticamente indiscutibile, al prezzo di soli 256,99 euro invece di 349,95 euro.

Con un risparmio di circa 93,00 euro, grazie allo sconto imperdibile del 27%, avrai finalmente le giuste cuffie che ti consentiranno di godere di una qualità del suono eccezionale sotto ogni punto di vista. La riduzione del rumore sarà garantito poiché, come di consueto, Bose utilizza piccolissimi microfoni per misurare, confrontare e contrastare i rumori esterni e ridurli attraverso il segnale opposto.

Inoltre, l’architettura acustica TriPort offre sarà in grado di offrirti un suono profondo e pieno e l’Active EQ con ottimizzazione in base al volume ti permetterà di avere, in ogni situazione, prestazioni audio bilanciate, con bassi uniformi a volume ridotto e musica sempre chiara ad alto volume.

In base alle tue esigenze, potrai scegliere la modalità Quiet in modo tale da poter ridurre totalmente il rumore o la modalità Aware che ti consentirà di ascoltare ciò che accade nel mondo esterno con le tue cuffie around-ear. In questo modo potrai goderti le tue playlist preferite senza estraniarti totalmente da ciò che ti circonda.

Estremamente confortevoli, questi dispositivi sono talmente comodi, che potrai indossarli per diverse ore al giorno senza alcun fastidio. Con un’autonomia di 22 ore, queste cuffie sono assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Dunque, corri su Amazon e acquista queste eccezionali cuffie Bose QuietComfort 45 Bluetooth approfittando dello sconto del 27%. Affrettati, l’offerta terminare a breve e sarebbe un peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.