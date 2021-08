Bose è un'azienda conosciuta in tutto il mondo per la sua grande qualità audio e l'ottima fattura dei suoi prodotti. È, indubbiamente, rinomata anche per il costo non indifferente dei suoi device, ma con questa incredibile offerta Amazon potreste portarvi a casa le ottime Bose Noise Cancelling 700 con uno sconto di ben 190,95 euro.

Cuffie Bose Noise Cancelling 700, le prime dotate di realtà aumentata per l'audio

Le cuffie Bose Noise Cancelling 700 hanno totalmente ridefinito la concezione di cuffie wireless. Concentratevi su ciò che vi circonda, grazie all'accesso rapido agli assistenti vocali che vi consentono di gestire la musica, navigare, ottenere informazioni meteo e molto altro. ​In questo stesso modo potete anche effettuare chiamate e parlare con Alexa, Siri o Google Assistant in qualsiasi ambiente.

Il sistema a quattro microfoni è in grado di captare e isolare la vostra voce riducendo efficacemente i rumori circostanti. Con queste cuffie Smart, Bose ha migliorato ciò per cui è più rinomata: la qualità audio. Undici livelli di riduzione del rumore consentono di personalizzare la vostra esperienza d'ascolto, ma potete anche impostare un livello basso per lasciare che i suoni ambientali filtrino.

In poche parole avete la possibilità di scegliere il livello di riduzione dei rumori circostanti rendendo queste Bose Noise Cancelling 700 incredibilmente versatili.

Queste cuffie sono anche dotate di Bose AR, ovvero la prima piattaforma di realtà aumentata audio nel suo genere, che combina la potenza dei prodotti audio Bose di nuova generazione con ottime app per dispositivi mobili. Questo connubio consente di offrire esperienze realistiche sorprendenti per ogni attività quali viaggiare, allenarsi, apprendere, giocare e altro ancora.

Infine la batteria offre fino a 20 ore di autonomia e la possibilità di verificare la durata residua in qualsiasi momento. Non fatevi sfuggire la possibilità di acquistare queste fantastiche cuffie Bose Noise Cancelling 700 su Amazon al prezzo di 209,00 euro con uno sconto del 48% rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

