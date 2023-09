Cuffie Bose con controllo vocale ALEXA: il prezzo precipita (-102€)

Le sbalorditive cuffie Bluetooth Bose ‎Noise Cancelling 700, apprezzatissime dal pubblico degli audiofili, sono fra le migliori che tu possa individuare in questa fascia di prezzo. Lunga durata della batteria, suono di livello altissimo ed estrema comodità dei padiglioni assicurano un’esperienza d’ascolto ineguagliabile.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto imperdibile del 25%, le cuffie Bose saranno tue con soli 298 euro invece di 399,95 euro.

Tornano in sconto le cuffie Bluetooth Bose

Queste potenti cuffie vantano 11 livelli di riduzione del rumore, dandoti modo di concentrarti solamente su ciò che stai ascoltando, senza distrazioni. Le cuffie Bluetooth di Bose riproducono suoni cristallini e bassi profondi per una fruizione musicale avvolgente e realistica. Il dispositivo si affida al rivoluzionario sistema di microfoni in grado di adattarsi agli ambienti più rumorosi e che, anche in presenza di forte vento, renderà la tua voce perfettamente comprensibile durante le telefonate.

Grazie a queste cuffie Bluetooth potrai interagire con gli assistenti vocali Alexa e Google. In alternativa, per svolgere le tue operazioni potrai ricorrere ai pulsanti touch situati lungo i comodi padiglioni. Completa il quadro generale una performante batteria: fino a 20 ore di ascolto senza bisogno di ulteriori ricariche.

Ascolta l’istinto, prima che i modelli a disposizione finiscano, e metti nel carrello le tue nuove cuffie Bluetooth Bose ‎Noise Cancelling 700: potrai così risparmiare circa 102 euro ed arriveranno a casa con consegna rapida e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.