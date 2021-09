Siete alla ricerca di ottime cuffie Bluetooth, ma non volete spendere grosse cifre? Oggi su Amazon sono in sconto le splendide Yamaha YH-E700A il cui prezzo di 399,00 euro scende a quota 197,28 euro grazie a uno sconto del 51%. Consegne gratuite e rapide in tutta Italia.

Cuffie Bluetooth Yamaha: caratteristiche principali

Suono puro, meno rumore e più musica grazie alla Cancellazione Attiva Avanzata del Rumore delle cuffie che permette l'eliminazione del rumore ambientale senza influenzare il segnale musicale. La funzione Listening Optimizer sfrutta la tecnologia di un microfono auricolare che misura la tenuta e la perdita d'aria ogni 20 secondi, a seconda della forma dell'orecchio, per ottenere un suono su misura.

Grazie ad un'autonomia di 35 ore con l'Advanced ANC acceso e alle 3,5 ore di ricarica della batteria, nulla ostacola il piacere di un ascolto senza fine con le cuffie Bluetooth YH-E700A. La tecnologia Listening Care ottimizza le frequenze audio e assicura che il volume non debba essere aumentato anche in presenza di forti rumori di fondo, per un'esperienza di ascolto personalizzata.

Tutto questo può essere quindi vostro al prezzo esclusivo di soli 197,28 euro, pari a un risparmio di ben 201,72 euro sul prezzo di listino. Non fatevi scappare questa importante promozione di Amazon.

