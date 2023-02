Cuffie Bluetooth wireless a 20€ su Amazon: sconto shock di 60€

Se sei alla ricerca di cuffie senza fili di ottima qualità ma ad un prezzo basso, su Amazon c’è l’offerta che fa per te. Grazie ad uno sconto di 60 euro applicabile con il coupon, infatti, potrai acquistare delle fantastiche cuffie Bluetooth wireless a 20 euro.

Le cuffie Bluetooth wireless senza fili sport che ti proponiamo oggi al prezzo di soli 19,99 euro, sono provviste di un chip Bluetooth 5.3. Le cuffie ti garantiscono una qualità stereo ottima e bassi potenti. Eccellente compatibilità e stabilità infatti, gli auricolari senza fili ti consentono di godere di una connessione stabile mentre ascolti la tua musica preferita o mentre effettui le chiamate.

Questo imperdibile prodotto, adotta un diaframma da 10 mm e potrà garantirti un’esperienza di ascolto stereo HIFI più naturale e realistica. Dunque, il dispositivo che potrai acquistare a meno di 2o euro ti assicura un completo coinvolgimento nel mondo della musica. Non manca la tecnologia antirumore e il microfono, grazie al quale sarà possibile trasmettere meglio il suono durante le chiamate.

Utilizzando il Touch Control potrai accendere Siri, effettuare chiamate, cambiare musica, controllare il volume e gestire le funzioni della chiamata. Estremamente eleganti, le tue nuove cuffie Bluetooth, garantiscono una vestibilità più sicura e confortevole anche mentre corri o sei in palestra. Compatibili con tutti i dispositivi Bluetooth, gli auricolari hanno la tecnologia impermeabile IPX7 e, quindi, sono protetti dal sudore o dalla pioggia mentre fai sport all’aperto.

Incluso nel prezzo super vantaggioso, insieme alle cuffie senza fili, avrai anche una custodia per il trasposto e la ricarica del dispositivo, un cavetto per la ricarica e il manuale. Perfette per i tuoi viaggi o per svolgere il tuo sport preferito, non lasciarti scappare le cuffie Bluetooth disponibili su Amazon a soli 19,99 euro. Un prodotto di ottima qualità che presto potrebbe tornare a prezzo pieno, quindi affrettati a concludere il tuo ordine prima che sia troppo tardi.

