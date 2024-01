Cuffie Bluetooth Soundcore: 70h audio e connessione multipoint a 27€

È da un po’ di tempo che valuti la possibilità di acquistare delle cuffie senza fili di qualità senza però spendere troppo? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffie Bluetooth Soundcore a soli 27,99 euro, invece che 39,99 euro.

Siamo di fronte a un minimo storico che ritorna prepotentemente e quindi adesso le puoi avere al prezzo più basso. Quindi non perdere l’occasione. Anche perché sono davvero eccezionali, con un audio potente e limpido e una super batteria che dura tantissimo. A questo prezzo non c’è nemmeno da pensarci un secondo.

Cuffie Bluetooth Soundcore: qualità prezzo Wow

Se vuoi spendere il meno possibile pur non rinunciando alla qualità, queste sono sicuramente l’acquisto perfetto di oggi. Hanno una connessione stabile e senza latenza grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 e si associano in un attimo ai tuoi dispositivi. Inoltre godono della connessione multipoint per cui puoi passare da un dispositivo all’altro senza dissociarle e associarle ogni volta.

Sono anche comodissime grazie a dei morbidi padiglioni auricolari che si appoggiano sulle orecchie in modo delicato e non stringono. Tramite l’app dedicata puoi personalizzare le impostazioni audio. E poi possiedono una batteria gigante che dura per 70 ore con una sola ricarica e in soli 5 minuti avrai altre 4 ore di audio.

Il tempo stringe e a questo prezzo le vorranno tutti. Quindi prima che finiscano vai su Amazon e acquista le tue cuffie Bluetooth Soundcore a soli 27,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.