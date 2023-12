Cuffie Bluetooth Sony in SUPER PROMO: fino a 50 ore di ascolto

50 ore di ascolto continuo con una carica grazie alle Cuffie Bluetooth Sony WH-CH520 in offerta su Unieuro a un prezzo speciale. Tantissima autonomia e un audio di qualità grazie a una batteria avanzata e al driver audio potenziato. Estremamente confortevoli, i cuscinetti avvolgono le tue orecchie senza darti fastidio, collaborando a rendere tutto più coinvolgente. Inoltre, anche l’archetto regolabile è imbottito di spugna per appoggiarsi alla testa senza fare male.

Cuffie Bluetooth Sony WH-CH520: suono perfetto per molto tempo

Scegli le Cuffie Bluetooth Sony WH-CH520 per ascoltare musica, vedere film e giocare. I bassi sono potenti e gli alti cristallini per un suono profondo e un’esperienza unica. Ascolta un suono perfetto per molto tempo. Leggerissime, queste cuffie le indossi e te le dimentichi. Sono perfette mentre sei a passeggio, in aereo o sui mezzi pubblici. Grazie alla ricarica rapida, in un attimo, sono già pronte all’uso.

Acquistale subito a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

