Cuffie Bluetooth Philips a SOLI 49€, sono da prendere ADESSO

Se vuoi ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente spendendo poco vai subito su Amazon e avvaliti di questa spettacolare offerta. Metti adesso nel tuo carrello le cuffie Bluetooth Philips a soli 49,90 euro, invece che 69,99 euro.

Se fai presto dunque oggi puoi avere un bel risparmio di circa 20 euro, grazie a questo sconto del 29%. Queste cuffie ti danno la possibilità di ascoltare musica, guardare video, film e serie TV, nonché di fare chiamate, per un’esperienza eccezionale. Sono comodissime e regalano un suono eccellente. A questo prezzo sono un vero affare.

Philips: le cuffie true wireless a un prezzo da favola

Il design over-ear di queste meravigliose cuffie ti consente di immergerti completamente in ciò che stai ascoltando, senza disturbi esterni. I padiglioni auricolari sono imbottiti e quindi risultano morbidi, garantendo così il massimo del comfort. I driver al neodimio da 40 mm offrono un suono potente e preciso, con bassi vibranti.

Grazie alla mega batteria di cui sono dotate puoi goderti la musica fino a 29 ore con una sola ricarica e in appena 15 minuti avrai alte 4 ore di ascolto. Possiedono un tasto multifunzione che ti permette di passare al brano successivo o rifiutare una chiamata in arrivo. E poi hanno una connessione affidabile a bassissima latenza.

Non c’è dubbio a questa cifra sono l’affare de giorno. Ovviamente per riuscire ad avvalerti di questa promozione devi essere veloce, dato che non durerà a lungo, Per cui vai subito su Amazon e acquista le tue cuffie Bluetooth Philips a soli 49,90 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.