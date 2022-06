Cuffie Bluetooth JBL, qualità eccezionale e 40 ore di batteria (-20%)

Se gli auricolari true wireless non fanno al caso tuo opta per un paio di cuffie Bluetooth senza scendere a compromessi. Per tentarti subito ti faccio sapere che ho scovato su Amazon un paio di JBL che amerai fin dal primo utilizzo.

Grazie al ribasso del 20%, hai l’opportunità di portarti a casa questo modello con soli €39,99.

40 ore di autonomia e microfono integrato per non avere alcun limite, cosa stai aspettando?

Le spedizioni non devi preoccuparti dal momento che sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se possiedi sul tuo account un abbonamento Prime attivo.

Cuffie Bluetooth JBL: economiche e con tutto il posto giusto

Disponibili in colorazione nera, queste cuffie Bluetooth non ti fanno mancare una singola funzione a portata di mano. Prima di scoprire quali queste siano, voglio spendere due parole sul loro design perché secondo me, è uno dei punti forti.

Ti dico fin da subito che una volta che la indossi non vorrei più togliertele di dosso visto che non solo sono leggerissime ma con i loro padiglioni imbottiti sono comode come un vero e proprio cuscino di seta. In questo modo puoi indossarle per ore e ore visto che, dopo tutto, con una sola carica ti regalano fino a 40 ore di utilizzo quindi perché farne a meno?

Audio spettacolare è stabile grazie al Bluetooth 5.0 che ti regala connessioni al bacio. Con tanto di microfono integrato hai la possibilità di interpellare l’assistente vocale che è totalmente supportato, parlare per ore e ore al telefono e registrare tutte le note vocali che vuoi senza scendere a compromessi.

Un lato distintivo di questo modello JBL è proprio la connessione multipoint grazie alla quale puoi passare da un dispositivo Bluetooth all’altro grazie all’apposito pulsante.

Insomma, per essere un paio di cuffie Bluetooth comunque economiche, queste di JBL sono tra le migliori sul mercato. Approfitta immediatamente del ribasso in corso su Amazon e completa l’acquisto al volo per portarle a casa con soli €39,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.