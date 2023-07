Cuffie Bluetooth JBL in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: bastano 25€ (-48%)

Per chi è alla ricerca di nuove cuffie Bluetooth dall’ottimo rapporto qualità/prezzo c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: le JBL Tune 510BT, infatti, sono disponibili al prezzo scontato di 25,99 euro invece di 49,99 con uno sconto del 48%. Si tratta di un’occasione ottima per un acquisto conveniente. Le cuffie di JBL, per la fascia di prezzo, hanno tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

JBL Tune 510BT: cuffie Bluetooth al miglior prezzo su Amazon

Le JBL Tune 510BT sono una delle opzioni migliori per chi ha bisogno di cuffie Bluetooth dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di cuffie on ear in grado di garantire fino a 40 ore di riproduzione con una sola carica.

C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida che permette di ottenere 2 ore di autonomia con 5 minuti di carica. Non manca, naturalmente, il microfono integrato che permette alle cuffie di essere utilizzate anche per effettuare chiamate e videochiamate in tutta tranquillità e immediatezza.

Il collegamento via Bluetooth consente l‘utilizzo delle cuffie con qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, PC e qualsiasi altro prodotto in grado di supportare il Bluetooth, infatti, ha la possibilità di collegarsi alle cuffie per gestire l’audio in entrata e in uscita.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le JBL Tune 510BT al prezzo scontato di 25,99 euro. Lo sconto rispetto al prezzo consigliato è del 48%. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Da notare che con le offerte di Amazon Seconda Mano è possibile ottenere un risparmio extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.