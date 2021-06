Le cuffie Bluetooth Jabra Elite 45H sono in offerta su Amazon a 69,99 euro, con uno sconto del 30% che corrisponde ad un risparmio di ben 30 euro sul prezzo di listino.

Cuffie Bluetooth Jabra Elite 45H: caratteristiche principali

Le Jabra Elite 45H sono delle cuffie on-ear wireless che possono essere utilizzate sia nel corso di un normale allenamento o di uno spostamento fuori casa per motivi di lavoro sia durante un viaggio, grazie alla loro autonomia di ben 50 ore.

Gli altoparlanti da 40 mm, i quali rappresentano la grandezza maggiore nella categoria delle cuffie audio on ear, in combinazione ai morbidi cuscinetti dei padiglioni, offrono un ottimo comfort, oltre a un suono chiaro e pulito. Potete personalizzare anche la vostra musica o lasciare che sia l'applicazione MySound a farlo per voi secondo il vostro profilo uditivo.

La funzione di ricarica rapida offre 10 ore di ascolto in soli 15 minuti. I due microfoni presenti nelle cuffie audio permettono di rispondere o effettuare telefonate in ogni momento. I pulsanti fisici garantiscono una facile accessibilità a ogni funzione.

Oggi le cuffie Jabra Elite 45H sono in offerta su Amazon a 69,99 euro nella colorazione Nero Titanio, non fatevele scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable