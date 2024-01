Cuffie bluetooth in CLAMOROSO ERRORE DI PREZZO su Amazon (7,99€)

Un errore di prezzo? Possibile perché queste cuffie bluetooth sono misteriosamente crollate a 7,99 euro: solo qualche ora fa il prezzo era di 44,95 euro. Insomma, errore o no meglio approfittarne perché è una spesa talmente contenuta che vale la pena almeno fare un tentativo.

Cuffie bluetooth in svendita: le caratteristiche

Del resto, parliamo di cuffie bluetooth dotate della tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione stabile, alta qualità audio e bassi potenti. Con il chip Bluetooth avanzato, offrono una compatibilità eccezionale e una bassa latenza durante l’ascolto di musica o la visualizzazione di video. La connessione rimane robusta, consentendoti di godere appieno della musica e delle chiamate.

Queste cuffie Bluetooth creano un’esperienza audio immersiva con altoparlanti da 14 mm e un eccezionale codec audio. Dai bassi potenti agli acuti cristallini, offrono un suono stereo 3D coinvolgente. Inoltre, il microfono HD integrato migliora la qualità delle chiamate, garantendo una comunicazione chiara con gli altri. Perfette per l’ascolto di musica, la visione di video, le chiamate e il gioco.

Con un’eccellente durata della batteria, le cuffie offrono 3-4 ore di ascolto con una singola carica, mentre la custodia di ricarica di tipo C estende il tempo di utilizzo fino a 24 ore. La facilità di associazione consente una connessione rapida al tuo dispositivo Bluetooth, consentendoti di goderti film, giochi e musica in qualsiasi momento.

Il controllo touch semplifica l’utilizzo delle cuffie, consentendo di accedere facilmente a diverse funzioni come la gestione dei media e delle chiamate. Puoi regolare il volume, avanzare o indietreggiare nella riproduzione, mettere in pausa e rispondere o rifiutare le chiamate con un semplice tocco. Insomma, per soli 7,99 euro ci stai anche pensando?

