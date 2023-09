Cuffie Bluetooth della Anker ad un ottimo prezzo su Amazon: l'autonomia è notevole

Se desideri un’esperienza di ascolto musicale di alta qualità e un isolamento totale dai rumori esterni, le cuffie Anker Q30 sono l’opzione perfetta. Con un prezzo scontato di 56,98€ invece di 79,99€ su Amazon, queste cuffie offrono una straordinaria combinazione di suono ad alta risoluzione, cancellazione attiva del rumore e lunga durata della batteria.

Le cuffie Q30 offrono un’esperienza d’ascolto ad alta risoluzione grazie ai driver da 40 mm. I diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz, garantendo una qualità audio eccezionale.

La tecnologia avanzata di cancellazione del rumore ibrida ti permette di concentrarti sulla tua musica senza distrazioni. Grazie ai doppi microfoni di rilevamento del rumore, queste cuffie filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza, mantenendo il rumore esterno lontano dai tuoi orecchi.

Personalizza la cancellazione del rumore con 3 modalità: Mezzi, per ridurre il rumore dei motori degli aerei; Esterni, per eliminare il rumore del traffico e del vento; Interni, per attenuare i rumori in uffici affollati con conversazioni in sottofondo.

Le Soundcore Q30 migliorano anche la chiarezza delle chiamate grazie a due microfoni e a un algoritmo di riduzione del rumore. La tua voce viene catturata in modo preciso, mentre i rumori indesiderati vengono soppressi, garantendo chiamate più chiare.

Menzione speciale per l’autonomia, che si attesta sulle 60 ore con una singola ricarica, che scendono a 40 ore quando la modalità ANC è attiva. E per ottenere fino a 4 ore di autonomia è sufficiente ricaricarle per appena 5 minuti.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon per le cuffie Anker Q30 a soli 56,98€ invece di 79,99€.

