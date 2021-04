Siete alla ricerca di ottime cuffie over-ear Bluetooth, ma non volete spendere grosse cifre? Oggi su Amazon potete approfittare di un’ottima promozione riguardante le cuffie Bluetooth della Srhythm con tanto di cancellazione del rumore che oggi passano da 59,99 euro a soli 39,99 euro grazie a un coupon sconto di 20 euro da applicare prima dell’inserimento del prodotto nel carrello.

Cuffie Bluetooth Srhythm in offerta su Amazon

Le Srhythm NC35 sono delle cuffie con funzione di cancellazione del rumore che riesce a sopprimere il 90% del rumore di fondo stabile a bassa frequenza in ambienti rumorosi. Questa equivale a circa 20-25 dB di rumore in meno captato dal dispositivo. La cancellazione del rumore funziona bene sia in modalità cablata che wireless e grazie all’ottima batteria da 800mAh, con solo 10 minuti di ricarica potrete avere fino a 3 ore di autonomia che diventano più di 40 ore in caso di ricarica completa.

I due driver per unità altoparlanti HD da 40 mm sono potenti e vengono combinati con un chipset CSR Bluetooth V5.0 avanzato per collegarsi in pochi secondi fino a 10 metri di distanza, offrendo bassi profondi ad alta fedeltà e fedeli alla musica originale. Il microfono cVc 8.0 incorporato garantisce chiamate chiare e nitide senza rumore ambientale, per una trasmissione più veloce e stabile in ogni condizione.

Solo per oggi, quindi, potete acquistare queste splendide cuffie a soli 39,99 euro con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino.

