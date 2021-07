Design elegante, materiali ricercati e tanta tecnologia. Stiamo parlando delle cuffie BeoPLay H4, brand del gruppo danese Bang & Olufsen. Questo dispositivo spicca per la sua grande versatilità e per essere progettate esclusivamente per garantire una qualità d’ascolto senza compromessi all’utenza più esigente e attenta ai dettagli. Oggi potete approfittare di una grande promozione Amazon che vi permette di acquistarle al prezzo di 149 euro invece dei consueti 300 euro grazie a uno sconto del 50%.

Cuffie Bluetooth BeoPLay H4: caratteristiche principali

Dotate di connettività Bluetooth 4.2 con AAC, le BeoPlay H4 portano la firma del designer Jakob Wagner e sono realizzate in acciaio, alluminio e pelle. Tra le feature più interessanti spicca l’autonomia: fino a 19 ore di riproduzione continua grazie ad una batteria da 600mAh che si ricarica in appena due ore e mezza.

Capaci di una risposta in frequenza compresa tra 20Hz e 20kHz, hanno a bordo un set di controller per gestire le principali funzionalità di riproduzione musicale e rispondere alle chiamate in entrata. L'offerta attuale riguarda il modello Matte Black di seconda generazione venduto in esclusiva da Amazon. Al prezzo di 149 euro non potete assolutamente farvele scappare!

