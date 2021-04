AUKEY produce cuffie, periferiche e accessori tecnologici di vario genere, punta tutto sull’ottimo rapporto qualità/prezzo dei propri prodotti. Non fanno eccezione queste cuffie bluetooth true wireless in offerta su Amazon a soli 17,99€, allo sconto preapplicato si aggiunge un ulteriore 10% selezionando la casella relativa al coupon.

Il marchio alza l’asticella della fascia bassa proponendo un paio di cuffie TWS leggere e compatte, compatibili con bluetooth 5.0 e ricarica rapida tramite connettore Type-C. La batteria integrata nella custodia garantisce oltre 25 ore di riproduzione musicale, mentre i singoli auricolari hanno un’autonomia di circa 5 ore con una sola carica.

La custodia e ben costruita, così come gli auricolari dal design allungato e dotati di un piccolo pannello touch per controllare la riproduzione con dei semplici tap. Le cuffie bluetooth di AUKEY sono resistenti all’acqua secondo lo standard IPX5, questa caratteristica permette agli auricolari di essere utilizzati durante l’attività fisica all’aperto anche in caso di pioggia o eccessiva sudorazione.

Oggi le TWS AUKEY sono in offerta su Amazon a 17,99€, un prezzo ottimo per un paio di cuffie senza fili impermeabili e ben costruite. Non manca la spedizione espressa Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

