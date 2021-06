Le cuffie Bluetooth firmate Homscam sono in offerta su Amazon a soli €19,98. Il prezzo di listino viene preso più favorevole da un ribasso del 41% che si traduce in uno sconto effettivo di €14,01.

Cuffie Bluetooth: cosa sapere sul modello true wireless di Homscam

Le wearable di Homscam si presentano semplici eppure curate in tutti i loro particolari. Disponibili in colorazione nera, grazie alle loro dimensioni ridotte scompaiono una volta indossate.

Rientranti nella categoria in ear, queste in particolare sono dotate di punte in silicone morbido. Attraverso questa loro caratteristica si adattano al padiglione auricolare in modo semplice e naturale rendendo l'utilizzo non solo confortevole ma isolando al contempo dai rumori esterni.

Gli altoparlanti integrati, tuttavia, sono l'elemento che fa da padrone in queste cuffie visto che vantano un audio di qualità elevata e che consente di cogliere ogni tipo di variazione nei contenuti musicali. Il suono erogato vanta dei bassi profondi e al contempo equilibrati per non recare mai fastidio.

È presente anche un microfono integrato che consente d'intrattenere chiamate in modo facilitato. Questa funzione può essere svolta sia indossando entrambe le cuffie che decidendo d'indossarne solo una in quanto la voce verrà sempre rilevata in modo cristallino.

Tra le altre features sono degne di nota i controlli touch con cui gestire le varie funzioni delle cuffie, la batteria che insieme al case di custodia vanta 35 ore di riproduzione e la presenza del Bluetooth 5.0 che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza fino a 30 metri di distanza.

Le cuffie Bluetooth di Homscam sono acquistabili su Amazon a soli €19,98. Acquistale oggi e ricevile in appena 48 ore se sei abbonato Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per chi opta per la consegna presso punti di ritiro.

Wearable