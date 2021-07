Le cuffie Bluetooth di Bluedio sono in promozione su Amazon grazie a un'offerta lampo. Le paghi 11,94€ e scopri un nuovo modo di ascoltare la musica.

Per di più le ricevi in tempi veloci e gratuiti in tutta Italia.

Bluedio: cosa sapere su queste cuffie Bluetooth

Semplici e lineari, le cuffie Bluetooth di Bluedio sono delle wearable che non hanno grosse pretese ma sanno stupire. Amatane da migliaia di utenti, ti offrono il massimo in termini di riproduzione.

Sono dotate di punte in silicone morbido quindi se le indossi per diverse ore non ti danno fastidio. Inoltre non ti devi preoccupare che possano cadere perché sono state create appositamente per garantire stabilità.

In colorazione nera sono molto discrete e grazie al Bluetooth 5.0 ti permettono di ottenere una connessione efficace e a bassa latenza.

Cosa devi sapere su queste cuffie? Gli altoparlanti sono ottimi e ti permettono di ascoltare la musica in qualità eccellente. Al loro interno è presente un chip intelligente e quando estrai la cuffia destra la riproduzione si mette automaticamente in pausa.

Altra ottima caratteristica è la batteria che regala fino a 20 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica. Le sole true wireless, invece, ti offrono fino a 5 ore di riproduzione continua. In poche parole, se sei fuori casa le puoi ricaricare fino a 4 volte e goderti il massimo.

Per 11,94€ sono un vero e proprio affare. Le compri su Amazon a questo presso per via di un'offerta lampo, ma affrettati: quasi la metà dei prodotti disponibili è già stata richiesta. Le spedizioni sono gratuite sia se sei membro Prime che se sei cliente standard. In questo ultimo caso scegli le consegne nei punti di ritiro per non pagare neanche un euro.

