Le cuffie Bluetooth firmate Yobola sono in offerta su Amazon a soli €8,06. Il doppio sconto disponibile rende l'acquisto un vero e proprio affare attraverso prima un ribasso del 43% e poi un coupon del 5% aggiuntivo da attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio italiano.

Semplici ma funzionali, ecco cosa sapere sulle cuffie Bluetooth di Yobola

Le cuffie Bluetooth Yobola si presentano con un design semplice ma all'avanguardia. Disponibili sia in colorazione bianca che nera, le stesse offrono comodità e prestazioni di ottima qualità.

Appartengono alla tipologia in ear ma in questo caso, non sono dotate di punte auricolari in silicone. Risultano perfette per coloro che non amano questa caratteristica e consentono di essere utilizzate per lunghe ore senza mai provare fastidio.

Gli altoparlanti integrati al loro interno riproducono i contenuti multimediali in qualità elevata. Il suono non viene distorto ma bensì risulta equilibrato e fedele alla realtà. Ovviamente gioca un ruolo cruciale il Bluetooth 5.0 che offre sia velocità che una connessione stabile e priva di latenza. È presente altresì un microfono binaurale che concede all'utilizzatore di adoperare le true wireless anche in fase di chiamata senza grosse difficoltà.

Caratteristica di spicco è la batteria che vanta fino a 56 ore di riproduzione considerando la custodia di ricarica. Le singole cuffie, invece, vantano un'autonomia di 7.

Possono essere utilizzate sia su dispositivi Android che iOS senza difficoltà inoltre possono essere abbinate anche a computer Windows o Mac OS.

Puoi acquistare le cuffie Bluetooth di Yobola su Amazon a soli €8,06. Si tratta di un prodotto prime e quindi se si ha un abbonamento attivo le si possono ricevere in appena 48 ore. In alternativa le spedizioni risultano gratuite per gli utenti che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon del 5% per ottenere l'extra sconto in carrello. La promozione è valida fino al 30 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

