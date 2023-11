Cuffie Bluetooth a 20 euro: grande occasione su Amazon

Per la tua esperienza sonora in giro, dovunque voi, anche mentre fai sport, puoi approfittare dell’offerta Amazon attiva su queste cuffie bluetooth di Baseus che, tra sconto già attivo e coupon da spuntare in pagina, ti porti a casa a soli 20,99 euro.

Cuffie bluetooth in offerta: le caratteristiche

Queste cuffie sono dotate di una eccezionale cancellazione attiva del rumore a doppio livello. Questo sistema è in grado di rilevare e annullare automaticamente il 95% del rumore ambientale, garantendo un’esperienza di ascolto impeccabile. Inoltre, grazie ai 4 microfoni ENC integrati, la tua voce sarà chiara come il cristallo durante le chiamate, le videochiamate o lo streaming live.

Le cuffie Baseus MA10 offrono un’incredibile autonomia. Con una singola ricarica, puoi ascoltare musica per 8 ore. Ma ciò che rende queste cuffie veramente straordinarie è la custodia di ricarica che ti consente di ottenere un totale di 140 ore di riproduzione. Inoltre, una rapida ricarica di soli 10 minuti ti fornirà 2 ore di ascolto, e la custodia si carica completamente in sole 1,5 ore.

Se sei una persona attiva e ami allenarti, queste cuffie sono perfette per te. Sono classificate IPX6, il che significa che sono resistenti al sudore, all’acqua e alla pioggia. Inoltre, sono progettate ergonomicamente per adattarsi comodamente alle tue orecchie senza causare dolore. Le cuffie Baseus MA10 sono fornite con inserti auricolari in tre diverse taglie (S, M, L) e ganci per le orecchie per garantire il massimo comfort durante gli allenamenti.

Grazie all’ultimo chipset Bluetooth 5.3, queste cuffie offrono una connessione rapida e stabile. La tecnologia di connessione smart Baseus ti consente di collegarti contemporaneamente a due dispositivi e di passare facilmente da uno all’altro senza problemi di associazione.

Non lasciarti sfuggire questa eccezionale offerta per ottenere le cuffie Baseus MA10 a soli 20,99 euro. Goditi un’esperienza audio straordinaria, che tu sia un appassionato di musica, un amante del fitness o semplicemente desideri cuffie di alta qualità a un prezzo accessibile, queste soddisferanno tutte le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.