Queste Cuffie Bluetooth offrono 52 ORE di ascolto e costano pochissimo

Se cerchi delle cuffie over-ear senza filo, non puoi perderti questa offerta di Amazon Prime. Se applichi il coupon di €8, queste Cuffie Bluetooth DOQAUS possono essere tue a soli €31,99. Ascolta la tua musica preferita per oltre 50 ore consecutive e goditi ottime prestazioni audio ad un prezzo incredibile.

Le Cuffie Bluetooth perfette per te

Le cuffie over-ear di DOQAUS possono offrirti grandi prestazioni per ogni tua esigenza. Grazie ai doppio driver da 40 mm, puoi ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti. Queste comodissime cuffie Bluetooth sono dotate di sistema EQ, che ti permette di variare liberamente tra suoni ben bilanciati, bassi potenziati e ad alta definizione, per avere effetti sonori molto più ricchi. Sono progettate per durare davvero 52 ore consecutive; quando la batteria si scarica, puoi utilizzarle tramite cavo da 3,5 mm compatibile con qualunque dispositivo dotato di presa audio: PC, smartphone, tablet, console di gioco. Il microfono integrato è di alta qualità, e con esso puoi rispondere alle chiamate in pochi secondi senza utilizzare il telefono. In alternativa, puoi sfruttarlo durante le tue partite online con i tuoi videogiochi preferiti. La distanza di connessione Bluetooth arriva fino a 10 metri.

Il design è estremamente ergonomico. Il cinturino interno flessibile si regola automaticamente in base alla forma e alle dimensioni della tua testa. Queste cuffie sono pieghevoli: questa comodità non solo ti consente di risparmiare spazio sulla tua scrivania o nel cassetto, ma puoi anche trasportarle più facilmente in borsa o nel tuo zaino da viaggio. Inclusi nella confezione, troverai: un cavo AUX, un cavo di ricarica, la comodissima e pratica custodia per conservarle al meglio, e infine un manuale di istruzioni.

Non puoi perderti questa incredibile offerta. Prova le Cuffie Bluetooth DOQAUS al costo di €31,99 anziché €39,99 applicando il coupon di Amazon e ottenendo uno sconto di €8.

