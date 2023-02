Cuffie Bluetooth 5.3 wireless IKG: doppio sconto TOP(57%+coupon 10€)

Offerta a dir poco pazzesca quella che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora potrai acquistare ad un prezzo decisamente folle, queste straordinarie cuffie Bluetooth 5.3 wireless IKG a soli 19,99 euro grazie allo sconto del 57% e ad un ulteriore sconto di 10 euro applicabile tramite coupon.

Con meno di 20 euro ti porterai a casa delle cuffie che solitamente hanno un costo di 70 euro. Si tratta di un prodotto eccellente dotato di un driver a diaframma composito titanizzato da 14,2 mm. Questa caratteristica ti garantirà bassi spessi, medi ricchi e alti cristallini.

Dunque, una qualità del suono che supera del 95% quelle delle cuffie semi-in-ear. Gli auricolari Bluetooth sono dotati della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, grazie alla quale potrai avvalerti di un’esperienza audio senza precedenti con velocità di trasmissione più elevate su brevi distanze e una connessione del segnale molto più stabile.

Potrai utilizzare queste cuffie Bluetooth 5.3 wireless IKG per 7 ore continue e la custodia di ricarica ti permetterà di ascoltare le tue playlist preferite addirittura per 37 ore. Invece, basteranno 15 minuti di ricarica per ottenere un’ora di riproduzione.

Le cuffie con microfono sono progettate ergonomicamente così facendo si adatteranno perfettamente alle tue orecchie senza rischio che i dispositivi scivolino via mentre cammini o fai sport. Quindi ti garantiranno il giusto comfort durante l’uso e non si staccheranno facilmente.

Inoltre, queste fantastiche cuffie in ear sono dotate di tecnologia impermeabile IPX7 nano-rivestita, grazie alla quale potrai ascoltare la tua musica preferita anche durante le escursioni, la bicicletta o la corsa.

Dunque, un prodotto eccellete ad un prezzo quasi regalato. Non ti resta che correre su Amazon e concludere l’ordine che ti permetterà di portarti a casa queste cuffie Bluetooth wireless IKG a soli 19,99 euro. Il doppio sconto del 57% e di 10 euro applicabile con coupon, disponibile solo su Amazon, potrebbe terminare a breve. Quindi affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.