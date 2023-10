Cuffie Bluetooth 5.3 con IPX6 SCONTATISSIME: risparmia il 40%

Continua a stupire la Festa delle Offerte Prime, con occasioni veramente irripetibili come questa, grazie alla quale avrai la possibilità di acquistare queste magnifiche cuffie Bluetooth 5.3 con IPX6 scontatissime al prezzo assolutamente folle di soli 18 euro invece di 30 euro circa.

Ovviamente, la possibilità di poter usufruire dello sconto bomba del 40% è riservata esclusivamente agli abbonati Prime. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e acquistare queste cuffie a soli 18 euro.

Con un chipset professionale e provvisti del più recente Bluetooth 5.3, grazie a questi piccoli dispositivi audio potrai godere di una connessione più stabile, minore latenza e minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati. Inoltre, questo dispositivo supporta la connessione simultanea degli auricolari sinistro e destro, che potrai utilizzare anche in maniera indipendente.

Non mancano gli altoparlanti da 13 mm e un eccellente codec audio Bluetooth. Grazie alla riduzione del rumore ENC e ai 4 microfoni ad alta definizione incorporati, potrai dire addio all’80% di rumori di fondo che spesso e volentieri disturbano anche le telefonate.

Questo prodotto di alta qualità sarà in grado di garantirti una qualità musicale stereo HI-FI superiore. Potrai caricare al 100% la custodia di ricarica in sole 1.5 ore utilizzando il cavo. Le cuffie, ti permetteranno di ascoltare sino a 5-6 ore di musica e la custodia di ricarica portatile garantirà ulteriori 30 ore riproduzione.

Potrai ascoltare la tua musica preferita per tutto il giorno, ovunque tu ti trovi. Quando toglierai gli auricolari dalla custodia di ricarica, si accenderanno in maniera automatica collegandosi al dispositivo connesso più di recente. Con tecnologia impermeabile IPX6, questo prodotto è assolutamente da non perdere.

Dunque, corri su Amazon e acquista subito queste magnifiche cuffie Bluetooth 5.3 con IPX6 scontatissime al prezzo ridicolo di soli 18 euro. Non perdere questa occasione pazzesca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.