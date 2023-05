Cuffie Bluetooth 5.3 al prezzo di soli 15,99€: sconto BOMBA su Amazon

La qualità audio delle tue cuffie non è delle migliori e vorresti acquistarne delle nuove? Bene, in tal caso, non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta che ti propone oggi Amazon. Infatti, per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa queste ottime cuffie Bluetooth 5.3 al prezzo FOLLE di soli 15,99 euro. Tuttavia, per poter acquistare questo prodotto al prezzo così contenuto, dovrai necessariamente approfittare dello sconto coupon del 20% che, purtroppo, potrebbe terminare a breve.

Questo dispositivo audio è provvisto del più innovativo chip Bluetooth 5.3, la tecnologia a bassa latenza che ti consentirà di immergerti in giochi e video. Potrai avere una maggiore velocità di trasmissione e un minore consumo energetico nel corso della trasmissione dei dati. Dunque, potrai avere una connessione molto stabile mentre ascolterai le tue playlist preferite e mentre effettuerai le tue chiamate.

Non mancano i driver avanzati rivestiti in titanio, grazie ai quali potrai godere di un suono coinvolgente con bassi profondi, medi pastosi e alti nitidi. Insomma, grazie a queste fantastiche cuffie wireless, avrai sicuramente un’esperienza di ascolto estremamente naturale e autentica.

La mini custodia di ricarica, ti permetterà di portare le cuffie sempre con te e potrai ascoltare la tua musica per 6 ore con una singola carica e la custodia di ricarica può caricarle completamente 5 volte. Sarà necessario togliere gli auricolari Bluetooth dalla custodia di ricarica e si collegheranno in maniera automatica al tuo smartphone. Inoltre, sono resistenti all’acqua poiché provisti di certificazione IPX7.

Dunque, queste cuffie sono ottime anche durante i tuoi allenamenti o mentre fai palestra. Dal design ergonomico, questo dispositivo audio è assolutamente da non perdere a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito queste fantastiche cuffie Bluetooth 5.3 al prezzo pazzesco di soli 15,99 euro. Affrettati, lo sconto coupon del 20% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

