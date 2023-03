Cuffie Bluetooth 5.2 con sconto BOMBA su Amazon (50%+coupon 10€)

Le tue cuffie tradizionali sono scomode e la qualità dell’audio non è il massimo? Allora corri subito su Amazon e approfitta subito di questa offerta imperdibile: per poco tempo ancora, queste cuffie Bluetooth 5.2 con sconto del 50% – e con un’ulteriore sconto di € 10 applicabile tramite coupon – potranno essere tue al prezzo folle di soli € 19,99.

Dotate dell’innovativo chip Bluetooth 5.2, queste fantastiche cuffie saranno in grado di garantirti una connessione molto più stabile con una portata massima di trasmissione fino a 49 piedi/15 m. Finalmente, potrai connettere le tue cuffie ai dispositivi che vorrai in maniera estremamente facile e veloce. Inoltre, questi auricolari wireless sono provvisti di un chip avanzato con codice audio AAC e SBC e driver dinamici premium da 13 mm.

Queste caratteristiche ti permetteranno di sperimentare una velocità di connessione più elevata, ascoltare le tue playlist preferite in maniera molto più chiara ed effettuare le tue chiamate in modo più fluido e senza interruzioni. Gli altoparlanti dinamici da 13 mm, ti offriranno la possibilità di ascoltare, quindi, un suono chiaro e preciso, con bassi potenziati fino al 46% grazie alla tecnologia più innovativa BassUp.

Potrai utilizzare queste cuffie wireless ovunque e in qualunque situazioni poiché sono anche provviste della certificazione Impermeabile IP7. Correre e fare sport non sarà più un problema, infatti questi dispositivi audio sono progettate per adattarsi perfettamente alle orecchie, dunque non rischierai più di perderle e non scivoleranno via.

Con un peso di soli 3.2 g ciascuno, potrai riporre le cuffie wireless nella custodia di ricarica e potrai tenerle comodamente in tasca. L’autonomia degli auricolari Bluetooth è di 6-7 h per ogni singola carica e potrai facilmente controllare lo stato della batteria attraverso il comodissimo display a LED della batteria.

Dunque, un prodotto ottimo che oggi può essere tuo al prezzo pazzesco di soli € 19,99: non ti resta che concludere il tuo ordine e acquistare subito le cuffie Bluetooth 5.2 con sconto del 50% (+10€ coupon) su Amazon prima che sia troppo tardi.

