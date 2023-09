Cuffie Bluetooth 5.2 con cancellazione del rumore: prezzo BOMBA

Solo se ti affretterai, queste magnifiche cuffie Bluetooth 5.2 con cancellazione del rumore potranno essere tue al prezzo super conveniente di soli 31,99 euro invece di 49,99 euro. Ebbene si, potrai risparmiare circa 20 euro ma solo se riuscirai ad approfittare dello sconto pazzesco del 20% e di un ulteriore sconto del 20% che potrai applicare tramite coupon.

Se sei cliente Amazon Prime, potrai anche usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se invece ancora non sei cliente Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni. Queste magnifiche cuffie Bluetooth wireless utilizzano l’ultima generazione di chip Qualcomm, decodifica audio codec apt-X di alta qualità, fino a una frequenza di 48 kHz.

La tecnologia Qualcomm 4 Microfoni CVC 8.0 sarà in grado di eliminare il 90% del rumore di fondo durante le tue chiamate in modo tale da poter parlare in maniera chiara con il tuo interlocutore in qualsiasi situazione e ovunque tu ti trovi. La tecnologia Bluetooth 5.2 ti offrirà invece una connessione più forte, una trasmissione più veloce del 75% con latenza impercettibile e un consumo energetico inferiore rispetto all’ultima generazione.

Sarà molto facile gestire le impostazioni graie alla presenza di un pulsante a sfioramento per tutti i controlli inclusi l’accensione e lo spegnimento, il volume e altro ancora. Utilizzando la custodia di ricarica, potrai avere un’autonomia delle cuffie di ben 32 ore. Insomma, un prodotto unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo incredibilmente basso.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare subito queste magnifiche cuffie Bluetooth 5.2 con cancellazione del rumore in offerta al prezzo di poco meno di 32 euro. Affrettati, il doppio sconto Amazon potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione pazzesca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.