Cuffie Bang & Olufsen: altissima qualità in sconto su Amazon

Siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie Bluetooth che siano potenti, eleganti e abbiano anche una buona autonomia? Allora non dovete farvi scappare questa incredibile promozione di Amazon che riguarda le cuffie Over-Ear Bang & Olufsen Beoplay Portal il cui prezzo di 349 euro scende a 288,49 euro grazie allo sconto del 17%. Si tratta del minimo storico per questo prodotto, pertanto vi consigliamo di non farvele sfuggire!

Cuffie Bang & Olufsen Beoplay Portal: caratteristiche principali

Queste cuffie presentano un’efficiente connessione wireless a 2,4 GHz, così da garantire un suono dettagliato, raffinato e ricco di sfumature e una latenza bassa. I gamer usufruiranno inoltre dell’audio surround virtuale con Dolby Atmos for Headphones. Potrete anche sfruttare il collegamento via cavo USB-C o con un jack da 3,5 mm e associarle a un secondo dispositivo: quindi, qualunque cosa accada, rimarrete sempre connessi alla musica, alle persone o al vostro gioco preferito.

Le Bang & Olufsen Beoplay Portal promettono fino a 19 ore di gioco wireless, passando al Bluetooth invece potrete giocare per 42 ore, anche con l’ANC (ovvero la cancellazione del rumore ambientale) attiva. Infine sono state progettate per il comfort e ottimizzate per il gaming: con un archetto in fibra di bambù traspirante e un punto di pressione decentrato, sono adatte per lunghe sessioni di gioco.

Insomma la qualità di queste cuffie è incredibile e solo per oggi potranno essere vostre in tempi rapidissimi, grazie al servizio Amazon Prime, all’incredibile prezzo di 288,49 euro invece di 349 euro. Cosa state aspettando?

