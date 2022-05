Cuffie ASSURDE con cancellazione rumore: c'è il DOPPIO SCONTO (32€)

Le cuffie Bluetooth di cui ti parliamo oggi vantano una qualità del suono davvero incredibile e sarai in grado di utilizzarle per circa 2 giorni senza dover ricorrere ad una nuova ricarica. Oltretutto, sono molto comode da indossare: non avvertirai alcuna stanchezza, neppure dopo ore di musica no stop.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che il prezzo torni a salire: effettua subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale dell’8% ed al coupon con sconto del 30% da spuntare direttamente in pagina, le cuffie saranno tue con poco più di 32 euro ed un risparmio di quasi 18 euro.

Cuffie Bluetooth Fakeme in offerta su Amazon a prezzo stracciato

Grazie all’efficace sistema di cancellazione attiva del rumore, nulla potrà distrarti da ciò che ascolti: goditi le playlist musicali che più ami ed ottieni la massima concentrazione durante le telefonate. Il microfono cVc 8.0 delle cuffie sarà poi in grado di catturare la tua voce in maniera estremamente chiara e comprensibile.

Qualità del suono impressionante, grazie al contributo dei driver da 40 mm e del codec aptX: alti cristallini e bassi corposi, senza lag e ritardi con il supporto della connettività Bluetooth 5.0. Ottima l’autonomia: potrai utilizzare le cuffie fino a 40 ore consecutive, sfruttando anche la tecnologia di ricarica rapida tramite USB-C: 5 minuti basteranno per assicurarti altre 2 ore di musica per le tue orecchie.

Cogli al volo questa occasione, prima che le unità disponibili finiscano! Metti nel carrello le tue nuove cuffie Bluetooth Fakeme: oltre ad un considerevole risparmio, le riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.