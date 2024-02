Cuffie Anker Q30, con la doppia offerta convengono: bassi potenti e ANC infallibille

Le cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q30, dotate di cancellazione del rumore attiva e altre funzionalità avanzate, sono disponibili a soli 57,99€ grazie a una doppia offerta: uno sconto del 22% e un buono sconto aggiuntivo di 4€.

Queste cuffie offrono un’esperienza di ascolto di alta qualità con audio ad alta risoluzione certificata, grazie ai driver da 40 mm che riproducono bassi potenti e acuti nitidi fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza.

La tecnologia avanzata di cancellazione del rumore ibrida assicura una riduzione del rumore ambientale fino al 95%, mantenendo la concentrazione durante l’ascolto della musica. Le tre modalità di cancellazione del rumore permettono di adattare l’esperienza alle diverse situazioni: Mezzi, Esterni e Interni.

Le cuffie Soundcore Q30 sono dotate di due microfoni con un algoritmo di riduzione del rumore per migliorare la chiarezza delle chiamate, sopprimendo i rumori di fondo. Insomma, potrai rispondere al telefono (o accedere alle riunioni su Zoom) anche in ambienti rumorosi, ad esempio quando viaggi in treno.

Con una batteria che garantisce fino a 40 ore di riproduzione in modalità di cancellazione del rumore e fino a 60 ore in modalità standard, queste cuffie offrono un’esperienza audio completa e duratura. Una ricarica rapida di soli 5 minuti fornisce fino a 4 ore di ascolto in più.

Con un design elegante e moderno, grandi prestazioni e una tecnologia di riduzioni del rumore, le Anker Q30 si presentano come una soluzione fantastica per gli amanti della musica. Oggi possono essere tue ad un prezzo incredibilmente competitivo: ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e di acquistarle in forte sconto!

