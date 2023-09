Cuffie a conduzione ossea Creative in DOPPIO SCONTO su Amazon

Parliamo di un prodotto davvero unico nel suo genere e che sta spopolando parecchio negli ultimi tempi: sono le cuffie a conduzione ossea di Creative che, grazie ad un doppio sconto che raggiungi spuntando il coupon che trovi in pagina, oggi ti porti a casa a 79,99 euro invece di 149,99. E ti spieghiamo subito perché dovresti considerare l’acquisto.

Cuffie a conduzione ossea Creative: come funzionano

Le Creative Outlier Free Pro utilizzano una tecnologia all’avanguardia a conduzione ossea per offrirti un’esperienza di ascolto unica. Questa tecnologia trasmette i suoni alle ossa dell’orecchio interno attraverso vibrazioni che veicolano le onde sonore. Il risultato? Un suono di alta qualità e un’esperienza di ascolto straordinaria, tutto senza ostruire i tuoi condotti uditivi.

Che tu sia sulla terra o in acqua, le Creative Outlier Free Pro sono pronte a seguirti ovunque. Queste cuffie sono dotate infatti di impermeabilità IPX8, il che significa che possono affrontare qualsiasi attività e condizione atmosferica. Che tu sia sotto la pioggia o in piscina, le tue cuffie rimarranno intatte. Inoltre, grazie al lettore MP3 integrato da 8 GB, puoi ascoltare la tua musica anche durante l’attività fisica senza bisogno dello smartphone o di una connessione internet.

Le Creative Outlier Free Pro sono progettate per garantirti il massimo comfort durante tutto il giorno. Queste cuffie sono dotate di un design a gancio per l’orecchio che si adatta perfettamente alla curva naturale delle tue orecchie, garantendo una tenuta sicura e confortevole. Realizzate in silicone leggero e lega di titanio flessibile, resistono a torsioni e movimenti, adattandosi alle tue avventure quotidiane.

Con le Creative Outlier Free Pro, puoi goderti fino a 10 ore di riproduzione musicale continua. E quando si esaurisce la carica, puoi ricaricarle completamente in soli 2 ore utilizzando il cavo di ricarica magnetico USB-A in dotazione. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza musica durante le tue attività quotidiane.

Grazie alla connettività Multipoint, le Creative Outlier Free Pro ti consentono infine di collegare contemporaneamente fino a due dispositivi Bluetooth. Questo significa che puoi passare facilmente da una chiamata su uno smartphone a una canzone sul tuo tablet, il tutto senza dover disconnettere e riconnettere manualmente i dispositivi.

