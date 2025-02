Cucina velocissima e con pochi grassi con la friggitrice ad aria Electrolux da 7L

Stai cercando di mangiare in modo più sano e quindi con cibi selezionati e cotture meno invasive? Allora sono certo che l’offerta che sto per segnalarti fa proprio al caso tuo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Electrolux da 7 litri a soli 162,99 euro, invece che 229,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 29% che dunque ti permette in questo momento di risparmiare ben 67 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 32,60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria con cestello super

La friggitrice ad aria Electrolux da 7 litri è perfetta per cucinare per tutta la famiglia e ti consente di velocizzare notevolmente i tuoi piatti che risulteranno comunque gustosi. Inoltre, grazie alla possibilità di mettere all’interno pochissimo olio, i cibi saranno molto meno calorici. Potrai avvalerti delle 8 diverse funzioni preimpostate con le quali puoi cucinare veramente di tutto. Così ti basterà premere la funzione dedicata sul pratico pannello digitale e aspettare che tutto sia pronto per servirlo in tavola.

Potrai ovviamente gestire la temperatura anche manualmente, fino a 200 C°, e impostare un timer fino a 60 minuti in base alle tue esigenze. Ha un design molto bello esteticamente, elegante e compatto ed è dotata di un pratico accessorio posizionato sulla parte superiore che puoi usare per appoggiare gli utensili o gli ingredienti che stai utilizzando. Ogni pezzo staccabile lo puoi tranquillamente lavare in acqua e addirittura metterlo in lavastoviglie.

Fai presto perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi scadrà da un momento all’altro. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Electrolux da 7 litri a soli 162,99 euro, invece che 229,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.