Cucina sana, bolletta bassa: Friggitrice aria COSORI da 6,2L è una bomba

Cucinare in modo sano è possibile quando non usi tanti condimenti. Devi rinunciare a cibi gustosi e cotti alla perfezione? Assolutamente no. È sufficiente una semplice friggitrice ad aria e se non sai quale scegliere, il modello di COSORI da 6,2L è quello ideale. Capiente e con un basso consumo energetico così anche la bolletta mensile ringrazia. La acquisti a soli 98,99€ su Amazon con uno sconto del 34% che rende il prezzo ancora più dolce. Cosa aspetti? Aggiungila ora al carrello.

Friggitrice aria Cosori: tutto quello che c’è da sapere

La friggitrice ad aria di Cosori è un prodotto che non delude. Se non conosci il marchio ti anticipo che è uno dei più acquistati del web e, infatti, questo modello in particolare è una Scelta Amazon con quasi ventimila recensioni positive. Ideale per famiglie numerose, la friggitrice in questione ha tutto ciò che ti occorre: cestello capiente, display LED Touch e tecnologia di cottura avanzata.

Con 6,2L puoi cucinare fino a un polletto intero. Carica il cestello con tutti gli alimenti che vuoi cuocere e sperimenta in mille modi diversi. Per prenderci la mano, in confezione ti viene fornito un ricettario con 30 opzioni diverse ma collegandoti sul sito ne trovi altre 50 di cui non fare a meno.

Una volta che hai individuato cosa cucinare, usa il display LED touch per scegliere uno degli 11 programmi preimpostati. Non trovi quello che fa al caso tuo? Creane uno personalizzato scegliendo sia minutaggio che temperatura, i quali sono regolabili a piacere.

Grazie allo sportello con finestra in vetro puoi monitorare l’avanzamento della cottura senza interromperla e non rinunciare mai più a un pasto saporito ma sano.

A soli 98,99€ su Amazon, la friggitrice aria di Cosori è quella giusta da acquistare. Approfitta dello sconto del 34% e aggiungila ora al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.