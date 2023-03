Da oggi il Cubo di Rubik diventa un gioco da tavolo e costa pochissimo

Il più grande rompicapo di tutti i tempi è senza dubbio il Cubo di Rubik: un vero classico e una sfida continua, quasi impossibile da risolvere. Fin da bambino ti ha sicuramente affascinato, ma non hai mai completato le 6 facce, nonostante i mille tutorial e i video di piccoli geni esperti che impiegano 5 secondi senza neanche guardare. Non devi preoccuparti, perché con questa curiosa versione puoi giocare divertendoti, senza stress. Da oggi il Cubo di Rubik diventa un gioco da tavolo da gustare in compagnia: prova Rubik’s Cage a soli €15,74.

Il Cubo di Rubik non è mai stato così divertente

Rubik’s Cage è un entusiasmante gioco da tavolo ispirato al classico Tris. Qual è lo scopo? Ideale per 2-4 giocatori, tu e i tuoi amici dovete allineare 3 piccoli cubi dello stesso colore all’interno della griglia per ottenere un tris e vincere. Quando arriva il tuo turno, infila un cubo cercando non solo di ottenere un tris, ma provando anche a bloccare i tuoi avversari ruotando le sezioni della “gabbia”, per una partita sempre imprevedibile. Insomma, il Cubo di Rubik smette di essere un rompicapo per il singolo e diventa un’occasione per giocare insieme agli altri con astuzia e strategia.

Interamente realizzato in plastica, facile da smontare e ricomporre, è ideale dai 7 anni in su, perfetto anche per i più grandi. Questa simpatica versione possiede il marchio originale. Nella pratica confezione troverai il cubo colorato e un manuale d’istruzioni in inglese. Ma niente paura, lo scopo del gioco è così semplice che non ti occorrerà neanche leggerlo. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista il nuovo gioco da tavolo Rubrik’s Cage a soli €15,74 con Prime. Divertimento assicurato per te, i tuoi amici e la tua famiglia con questo articolo inimitabile, ideale anche come regalo per qualche appassionato.

