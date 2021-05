La promo Cube Large di WINDTRE è la miglior soluzione per avere una SIM Dati a basso costo e con tanti Giga. Nelle ultime ore l'operatore con la Top Quality Network sta proponendo questa tariffa ad alcuni già clienti tramite SMS.

Cube Large: i dettagli

La promo Cube Large Easy Pay offre ogni mese 100 Giga di internet anche in 4G+ a meno di 13 euro al mese. Il messaggio che stanno ricevendo in queste ore alcuni clienti WINDTRE è il seguente:

INTERNET dove vuoi con Cube Large di WINDTRE! 100 GIGA su SIM aggiuntiva a SOLO 12,99E/mese per te in negozio fino al 6/6. Addebito su metodo di pagamento. SIM 10Euro+attivazione 6,99 con offerta attiva 24mesi. Info e condizioni su https://www.windtre.it/CubelargeEP/

All'offerta in questione è possibile aggiungere un modem 4G portatile oppure il cosiddetto Cubo. Sia l'uno che l'altro non vanno a modificare la durata di permanenza contrattuale e non hanno nessun entry fee iniziale.

Costi ed altro

Nel messaggio ricevuto viene indicato precisamente il costo iniziale che ammonta a 6,99€ una tantum. A questa cifra bisognerà aggiungere il costo della SIM che equivale a 10 euro. Inoltre, con l'aggiunta di un device è necessario corrispondere anche un contributo per il piano rateale di 4,99 euro da pagare solo la prima volta.

