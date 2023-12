Crypto correlate ad AI: impennata di InQubeta con Ethereum, XRP e Cardano

L’halving di Bitcoin si avvicina e i mercati delle criptovalute continuano a scaldarsi nella loro classica dinamicità, mentre i trader anticipano nuovi ATH e siedono sul bordo delle loro sedie per un nuovo mercato al rialzo e il ritorno della stagione degli altcoin.

Mentre i prezzi sul mercato delle criptovalute continuano a fluttuare, quattro operatori di spicco del settore, XRP, Cardano, Ethereum e InQubeta continuano a guadagnare slancio e molti analisti stanno analizzando le notizie di questa settimana per capire meglio perché questi asset sono altcoin da tenere d’occhio.

ETH continua a dominare

Come secondo asset per valore di mercato, Ethereum (ETH) continua a dominare il mercato e i recenti annunci non hanno fatto altro che accelerare l’incredibile ascesa dell’asset. ETH ha guadagnato oltre l’85% del valore di mercato solo nel 2023 dopo essere passato da POW a POS nell’ormai famoso aggiornamento 2.0, in quanto i trader speculano sulla maggiore scalabilità ed efficienza energetica dell’asset.

Gli analisti ritengono che una serie di eventi recenti possa essere la causa dell’apprezzamento dell’ETH. Il team di sviluppo dell’ETH ha pubblicato una serie di annunci all’inizio di questa settimana, sottolineando l’incorporazione di numerose funzionalità che miglioreranno i risultati dell’implementazione 2.0.

XRP rimbalza

Anche la valuta nativa di Ripple Network, XRP, ha registrato una serie di notevoli rendimenti negli ultimi 12 mesi dopo la vittoria in una serie di lunghe e difficili battaglie legali con la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. Dopo la vittoria, Ripple ha registrato un guadagno di oltre il 48% su base annua, grazie alla promozione attiva di nuove innovazioni che mantengono vivo l’interesse dei trader per l’affidabile asset digitale.

Questa settimana il gruppo ha rivelato di aver stipulato un accordo provvisorio con MasterCard, uno dei maggiori processori di pagamento a livello globale. La partnership si concentra sull’emissione di soluzioni per carte di credito basate sulle criptovalute e gli analisti prevedono che questo recente sviluppo possa far salire il prezzo fino a 70 centesimi nel prossimo futuro e raggiungere un ATH.

Cardano trova il suo flusso con Alonzo

Anche Cardano, spesso indicato come il killer di Ethereum, ha registrato guadagni impressionanti di recente ed è uno dei migliori progetti defi nello spazio. Dopo il rilascio dell’hard fork di Alonzo in autunno, il token nativo della piattaforma ha registrato un’impressionante corsa degli investitori all’accumulo del token stabile. Considerato il guadagno di oltre il 121% dall’inizio del 2023, sembra che la spinta di Cardano a fornire una rete scalabile di smart contract abbia iniziato a dare i suoi frutti.

InQubeta: ridefinire il panorama degli investimenti nell’intelligenza artificialeInQubeta sta inaugurando una nuova era nel punto di incontro tra investimenti e tecnologia, innovando entrambi i mercati contemporaneamente. Il suo approccio innovativo consiste nella sua piattaforma di crowdfunding di criptovalute, una piattaforma che sta trasformando il modo in cui le startup di intelligenza artificiale raccolgono capitali e interagiscono con la loro community.

La piattaforma di InQubeta introduce un nuovo aspetto nel mondo delle criptovalute per principianti ed esperti: la nozione di investimento frazionario. Ciò è possibile grazie all’ingegnoso token QUBE, un token ERC20 che si caratterizza per la sua natura deflazionistica e che fonde magnificamente il potenziale della blockchain e dell’AI.

L’ingegnosità creativa di InQubeta deriva anche dal suo esclusivo modello di investimento basato sui NFT. Questo approccio rivoluzionario trasforma ogni opportunità di investimento in un NFT, che è una rappresentazione crittografica della proprietà. Questi NFT vengono poi suddivisi in frazioni, rendendoli accessibili a un ampio spettro di investitori, dai finanziatori esperti a coloro che muovono i primi passi nel mondo delle criptovalute.

Utilizzando gli NFT frazionari per democratizzare gli investimenti, InQubeta riesce a colmare il divario tra il capitale di rischio tradizionale e un’ampia base di appassionati di AI.

L’ascesa delle startup AI è accelerata da questa sinergia. Il token QUBE è il componente centrale di questo ecosistema rivoluzionario. Oltre a fungere da mezzo di scambio, QUBE rappresenta un quadro deflazionistico che promuove l’apprezzamento dei valori e l’impegno civico. Un’imposta del 2% sulle transazioni di acquisto e di vendita viene versata in un “wallet di burning”, che riduce progressivamente l’importo in circolazione e può aumentare il valore del token.

I titolari di token sono ulteriormente incoraggiati a puntare sulle loro partecipazioni grazie a un’imposta sulle vendite del 5% che viene versata in uno speciale fondo di ricompensa. Questo sistema armonizza gli interessi degli investitori con il progresso e il successo delle imprese di AI.

Conclusione

Mentre il mercato continua a salire e a rafforzarsi, i progetti continuano a fornire sviluppi che mantengono i prezzi in movimento. L’impegno di ETH verso la versione 2.0 rafforza ulteriormente la sua posizione dominante rispetto a Defi, mentre le vittorie consecutive di Ripple le permettono di riemergere come azienda con un potenziale.

Cardano sta correndo in avanti con i suoi smart contract che crescono giorno dopo giorno e InQubeta continua a stupire con la sua prevendita che supera ogni aspettativa. Questi aggiornamenti indicano che il futuro della criptovaluta rimane luminoso e ricordano agli analisti e agli investitori che le impennate sono proprio dietro l’angolo.

