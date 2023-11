Crucial X8: il vero SSD Portatile 1TB a soli 70€

Solo 70 euro e oggi è tuo il Crucial X8. Stiamo parlando dell’unico vero SSD Portatile da 1TB ottimo anche per il gaming. Raggiungendo velocità di lettura fino a 1050 MB/s è perfetto per computer e console. In quest’ultime riduce notevolmente i tempi di caricamento. Cosa stai aspettando? Approfitta del Black Friday di Amazon per averlo a questo prezzo sorprendente.

Crucial X8 SSD Portatile: prestazioni ad altissimo livello

Le prestazioni dell’SSD Portatile Crucial X8 sono pazzesche. Lo colleghi a qualsiasi dispositivo tramite il suo connettore USB-C, è anche dotato di un adattatore a USB-A, e sei subito connesso con i contenuti trasferiti. Dimezza i tempi di trasferimento dati grazie alle sue prestazioni fulminee. Inoltre, essendo piccolo e leggero, lo porti sempre con te in qualsiasi posto.

Acquistalo subito a soli 79 euro.

