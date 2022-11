Crucial X6: SSD portatile da 1TB a prezzo MINUSCOLO (-35%)

Non perderti quest’offerta spettacolare e mette le mani su questo splendido SSD portatile che puoi avere al 35% in meno. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Crucial X6 a soli 84,99 euro, invece che 129,77 euro.

Questa unità a stato solido esterna ti permetterà di trasferire file dal tuo PC o laptop in modo veloce per averli sempre con te. È super compatto e ha un’ampia compatibilità, anche con le consolle di gioco come PlayStation e Xbox. Non necessita d’installazione e ti garantisce uno spazio di archiviazione enorme.

Crucial X6: un SSD minuscolo anche nel prezzo

Una delle cose che rendono ottimo questo SSD portatile sono le dimensioni ridotte. Infatti è largo circa 7 cm, spesso 1 cm e pesa solo 39 g. Questo lo rende perfetto da mettere in una tasca o in una piccola borsa. Nonostante sia così piccolo però ha uno storage di archiviazione enorme, che ti garantisce la possibilità d’immagazzinare tutti i file che desideri.

È dotato di una velocità di lettura fino a 800 MB/s il che lo rende quasi quattro volte più veloce rispetto alla maggior parte dei dischi rigidi. È compatibile con PC, Mac, iPad Pro, PS4, Xbox One e Android. Non avrai bisogno d’installare alcunché, basterà inserire il cavo USB e in automatico verranno scaricati i driver necessari per il suo utilizzo.

Questa è davvero un’offerta da non perdere, a questo prezzo è difficile che potrà durare ancora a lungo. Per cui vai subito su Amazon acquista il tuo SSD portatile Crucial X6 a soli 84,99 euro, invece che 129,77 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.